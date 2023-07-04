У Підмосков'ї дрон атакував військову частину: що відомо (карта)

Вибухи чули близько четвертої ранку

Ранок вівторка, 4 липня, виявився досить багатим на "бавовну" в російському Підмосков'ї. Окрім вибухів у Новій Москві, також повідомляється про атаку безпілотника на військову частину у селищі Кубинка. Як відомо, в цьому населеному пункті знаходиться розташування однієї із бригад армії рф, а також однойменний до селища військовий аеродром.

Перші дані про вибухи повідомив Telegram-канал Baza. Пізніше інформацію підтвердили й інші російські ЗМІ.

Зазначається, що невідомий дрон-камікадзе було помічено в Кубинці близько четвертої ранку. Він атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Очевидці стверджують, що було чутно вибух. За останніми даними, жертв або постраждалих, на жаль, немає.

Кубинка на карті

Цікаво, що провладний ресурс "РІА Новості" уже заявили, що ніякої атаки не було, а дрон, який начебто ударив по розташуванню військових, успішно збили. Фото чи відео інциденту поки відсутні.

Додамо, що в підмосковній Кубинці знаходиться розташування 45-ї окремої гвардійської орденів Кутузова і Олександра Невського бригади спецпризначення, котра займається розвідкою та диверсійною діяльністю. Також у селищі розташований військовий аеродром.

Нагадаємо, що не так давно у Підмосков'ї вже збивали на невідомі дрони. Російські засоби ППО вполювали одразу кілька "пташок", хоча ті, судячи із напрямку руху, намагалися прорватися безпосередньо до Москви.