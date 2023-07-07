Чоловіки вже закінчуються? Російських жінок закликають на війну проти України (фото)

Жінкам пропонують укласти контракти мінімум на 1 рік

У росії вирішили набирати в армію додаткову кількість жінок. Мабуть, на такий крок країна-агресор пішла через величезні втрати на війні в Україні.

Як пишуть російські ЗМІ, місцеве Міністерство оборони вже запустило рекрутингову кампанію.

Джерело пише, що жінок можуть направити на війну в Україну.

Зокрема заклики про набір жінок почали поширювати в Telegram-каналах російського Омська.

В армію готові брати росіянок, які працюють лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями. Їм відкрито пропонують "встати з чоловіками в одному строю".

Журналісти зв’язалися з одним із військкоматів Омська та з’ясували, що на війну готові брати жінок до 50 років. Їм пропонують укласти контракти щонайменше на 1 рік. При цьому медсестрам і кухарям треба навіть мати освіту за спеціальністю.

"Співробітник військкомату не зміг сказати, скільки платитимуть жінкам. Але їм мають платити губернаторські виплати: 100 тис. руб. у перший місяць і по 50 тис. у наступні три. Жінкам також обіцяють одноразову президентську виплату в 195 тис. руб", — пише джерело.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Британії розповіли про великі втрати росіян на війні.