Вже колишньому чиновнику загрожує тюремний термін

Російські чиновники не відходять від своїх традицій красти на всьому і тепер наживаються на своїй армії, яка веде криваву війну проти українського народу.

Як пишуть російські ЗМІ, у Ставропіллі заарештували колишнього міністра нацполітики Олександра Писаренка, його підозрюють у розкраданні 76 мільйонів рублів на потребах так званої "спеціальної військової операції".

Колишнього голову комітету у справах національностей та козацтва звинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою, в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що у 2022 році тодішній чиновник укладав із підприємцями контракти на постачання товарів для забезпечення потреб учасників російської армії.

Писаренко завищив реальну вартість товарів на десятки мільйонів, які зрештою привласнив він сам і його спільники. Чиновник залишив посаду у травні 2023 року за станом здоров’я.

Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до десяти років колонії.

Цікаво, що така новина спричинила хвилю гніву серед росіян. Вони потребують суворого покарання для екс-чиновника.

Раніше "Телеграф" писав, що одеський депутат разом із дружиною привласнили десятки мільйонів.