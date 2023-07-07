У росії будують завод з виробництва іранських дронів: ЗМІ дізналися подробиці

Місце, де будують завод з виготовлення іранських дронів, розташоване на березі Волги, комплектуючі приховано доставлятимуть кораблями

Іран не тільки таємно постачає росії ударні безпілотники, але й спільно з рф створив компанію під прикриттям, яка вироблятиме іранські дрони.

Про це розповідає Financial Times.

Завод з виготовлення дронів-камікадзе планують збудувати в Татарстані. Офіційно він вироблятиме "сільськогосподарські дрони".

Для маскування було створено компанію "Альбатрос", яка відкрито продає російському міноборони "сільськогосподарські дрони", проте Financial Times з’ясував, що "Альбатрос" вироблятиме і дрони-камікадзе.

Ілля Воронков, один зі співзасновників компанії, зізнався, що постачає БПЛА російським військовим. Також відомо, що до 70% компонентів для виготовлення безпілотників росія отримує від Китаю.

"Альбатрос" будує новий завод в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Раніше там запрошували на роботу інженерів для створення дронів. З жовтня 2022 року у Татарстані шукали співробітників на посаді директора з виробництва БПЛА, конструктора БПЛА та головного технолога. Також у регіоні запрошували на роботу перекладачів із фарсі.

За словами експерта Семюеля Бендетта, місце, де будують завод з виготовлення іранських дронів, знаходиться на березі Волги, що дасть можливість Москві таємно кораблями доставляти необхідні комплектуючі.

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