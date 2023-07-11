"Оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, щоб вийти сухими із води" — ветеран Юрій Гудименко

У багатьох російських чиновників зовсім інший погляд на війну, ніж у Путіна, каже Юрій Гудименко

У російсько-українській війні Володимир Путін йтиме до кінця, але це не виключає ймовірності проведення сепаратних перемовин з боку його оточення в Москві. Про це в інтерв’ю телеканалу Еспресо розповів військовослужбовець, громадський та політичний діяч, засновник ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"У багатьох російських чиновників зовсім інший погляд на війну, ніж у Путіна. Мені здається, що Путін піде до кінця, бо йому нема куди відступати. З одного боку, в нього внутрішнє напруження, з іншого — війна, де він рано чи пізно програє. Втім, я абсолютно впевнений, що Москва може вести сепаратні перемовини. Чесно кажучи, не думаю, що це перемовини на серйозному рівні, бо не бачу охочих спілкуватися з Лавровим взагалі", — переконаний Юрій Гудименко.

За словами ветерана, США не можуть запропонувати Росії нічого, окрім негайного виходу їх військ з усієї окупованої території України.

"Велика частина з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, бо не хочуть тонути разом з Путіним. Вони намагатимуться зробити все, щоб із родинами вийти з-під санкцій. Не думаю, що вони мають що запропонувати, в диктаторській країні керує тільки диктатор, інші — виконавці", — підсумував Гудименко.