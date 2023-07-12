"Думали, що ж робити з Україною": у кремлі заявили про розмову з головою ЦРУ

путініст розкрив деталі можливої розмови

Глава Служби зовнішньо розвідки рф (СЗР) сергій наришкін нібито провів телефонну розмову з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільямом Бернсом. Дзвінок, за його словами, відбувся після заколоту ПВК "Вагнера" євгена пригожина, але не був з ним пов’язаний.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Мені здається, що це був переважно привід (ситуація з заколотом — Ред.), тому що основна частина розмови була зосереджена на обговоренні теми та подій навколо України", — заявив наришкін, додаючи "Думали, міркували, а що ж робити з Україною".

При цьому варто зазначити, що якщо слова російського розвідника про Україну можна піддати сумніву, оскільки доказів цього не наводиться, то сама розмова, ймовірно, все ж таки відбулася. Справа в тому, що ще наприкінці червня про неї писало імените західне видання The Wall Street Journal. Але, на відміну від путініста, журналісти говорили, що головною темою був саме заколот пригожина. WSJ тоді писав, що Бернс передав повідомлення про непричетність до заколоту США.

Нагадаємо, що "таємні" переговори США та росії вже не секрет. Ще на початку місяця їх підтвердили діючі американські чиновники.

Раніше ми повідомляли, що директор ЦРУ таємно відвідував Київ цього літа.