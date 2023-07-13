Є кілька умов для цього: Фейгін розповів, коли у росії може початися переворот

Росіянам слід не мовчати, а виявляти свою позицію

Для того, щоб на території росії почався справжній переворот, потрібна наявність декількох умов. Серед них — незадоволені солдати та активізація національних автономій.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Парадокс полягає в тому, що все-таки для того, щоб громадянський конфлікт розгорнувся, треба задіяти населення. Яким чином? Потрібно, щоб те населення, яке зараз перебуває на фронті, кого закликали, зажадало припинення війни, дезертирувало, вимагало сатисфакції за понесені втрати, каліцтва, матеріальні витрати тощо. Тобто перше – незадоволені солдатські маси", — вважає він.

Фейгін додав, що разом із цим мають активізуватись і національні республіки. Їм слід не мовчати, а показати свою позицію, відмовлятися продовжувати воювати проти України.

"Вони повинні проявити себе і сказати: знаєте що, ви продовжуйте воювати, а ми відходимо від цієї історії. Це дуже важливо, тому що 80% населення росії — це представники титульної культури, як би росіяни, а 20% — це національні околиці. Північні Кавказ, Татарстан, Башкортостан і таке інше. Плюс деякі російські території фізично вигоріли. Наприклад, Калінінград – він який? Так, це не національна окрема спільнота, але вона й географічно окремо. Є й інші схожі регіони, які перебувають у непростому геополітичному становищі, наприклад Карелія", — сказав російський правозахисник.

Ще одним фактором, який може вплинути на ситуацію, Фейгін вважає зростання невдоволення, стимульованого згори.

"Наприклад, є олігарх, який має заводи, сотні тисяч працівників. Як ви вважаєте, він може створити ситуацію, за якої ці люди вивалять на вулицю, перекриють магістралі, сядуть на рейки, захоплять адміністрації? Звичайно, може. Не виплатив зарплату – я вас запевняю, вони все попруть.

Стабільність суспільства багато в чому тримається і цих ключових постатях, які можуть створити напругу в чутливих галузях. Це виллється у страйки, протести та все що завгодно. Порушити цю стабільну комунікацію між роботодавцем та працівником цілком можливо", — додав Фейгін.

Раніше грузинський політичний діяч та журналіст Бачо Корчілава спрогнозував "Телеграфу", як далі можуть розвиватися події в рф та чи загрожує їй переворот.