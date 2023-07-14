Там їх катують, вбивають і примушують до рабської праці: у рф розширять мережу в’язниць для мирних українців — ЗМІ

Росіяни порушують Женевську конвенцію, утримуючи у полоні мирне населення

У мережі офіційних та неофіційних в’язниць у росії та на окупованих нею територіях утримуються тисячі українських військових та цивільних осіб. Найближчим часом росіяни планують збудувати ще більше місць для їх утримання.

Про це з посиланням на урядовий документ рф повідомляє Associated Press.

За даними видання, наші співгромадяни в місцях позбавлення волі зазнають тортур, психологічного насильства і навіть рабської праці.

У розмові з журналістами десятки колишніх українських полонених поскаржилися на жорстке поводження з ними, що є порушенням Женевської конвенції.

Зокрема щодо українців росіяни застосовують удари струмом. Також їх сильно б’ють, аж до тріщин на черепі та переломів ребер.

Опитані колишні ув’язнені розповіли агентству, що тортури не припинялися протягом усього їхнього перебування в ув’язненні. Деякі також бачили, як через такі дії окупантів вмирали люди.

Сама ж росія продовжує наполягати на тому, що не утримує громадянське населення ув’язнення.

"Деякі ув’язнені використовуються на рабських роботах з копання окопів для російських солдатів і масових поховань. Ув’язнені є майбутніми розмінними монетами в обміні на російських солдатів, хоча міжнародне право забороняє обмінювати цивільних на військовополонених", — пише джерело.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні глибоко розчаровані роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), створеного для допомоги полоненим та їхнього звільнення.