Решті приготуватися? В росії затримано полковника ФСБ - "адміна" пропагандистських telegram-каналів

Поки що невідомо про те, чи пред’явили йому офіційні звинувачення

У росії затримали полковника ФСБ, який адміністрував пропагандистський Telegram-паблік. Його підозрюють у здирстві.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Так, за даними журналістів, поліція в москві затримала адміністратора анонімного телеграм-каналу "Кремлівська прачка", який вважався близьким до "Центру Е" (Головне управління з протидії екстремізму) МВС рф. Повідомляється, що фігурантом є Михайло Поляков, який раніше служив у ФСБ та мав звання полковника.

У мережі є інформація, що він також був адміністратором анонімних каналів "Силовики" та "Brief", але вони після цієї новини заявили, що нібито не мають до Полякова відношення. А ось канал "Кремлівська прачка" вже добу не публікував жодних постів.

"Михайла Полякова підозрюють у здирстві у впливових політиків і бізнесменів, його було затримано у своїй квартирі і доставлено до ДСУ ГУ МВС у москві. Чи пред’явлені йому звинувачення невідомо", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії генерал-майора усунули від виконання обов’язків "через правду". Йдеться про івана попова, який командував на Запорізькому напрямку.