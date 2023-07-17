Знайшли крайнього? Російські "воєнкори" вже видали власну версію вибуху на Кримському мосту

Загарбники не мають єдиної методички щодо реакції на подію, тож і видають різні варіанти

Вибухи на Кримському мосту 17 липня стали причиною справжньої паніки серед окупантів. Тож і не дивно, що від російських "воєнкорів" уже посипалися власні версії щодо винуватця "бавовни". Одним із них вже назвали українського генерала, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Цю ідею озвучив прокремлівський пропагандист владислав поздняков на власному Telegram-каналі. Він заявив, що один із останніх дописів Сирського у мережі є прямим натяком на підрив Кримського мосту, котрий відбувся кількома годинами пізніше.

"Український воєначальник Сирський знав про удари по мосту", — заявив він, додавши до своєї публікації скрін допису генерала.

Йдеться про нічне побажання "доброї ночі" від Олександра Сирського у його офіційному Telegram-каналі. Зокрема, офіцер зазначив, що для окупантів уже готується окрема "колискова".

Звинувачення Сирського з боку росіян є абсурдними, адже генерал, нагадаємо, є командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Наразі він опікується більшістю операцій, котрі пов'язані із атаками на Бахмутському напрямку, тож, очевидно, що його меседж був пов'язаний саме із цим відрізком фронту.

Як відомо, Олександр Сирський регулярно буває на позиціях наших військових під Бахмутом, перевіряючи хід боїв та підтримуючи дух наших захисників. Не так давно він дав інтерв'ю, в якому запевнив, що Україна обов'язково поверне це місто під свій контроль.