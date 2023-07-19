путін наказав розповідати школярам про цілі СВО. Але є нюанс - їх ніхто не знає

Є нюанс — від початку повномасштабного вторгнення росія змінює цілі раз у кілька місяців

Зміна мети та цілей так званої СВО, якою росія називає війну проти України, вже стала мемом та нагадує рандомайзер випадкових фраз, який змінюється у залежності від успіхів ЗСУ на фронті.

Днями президент росії володимир путін наказав розповідати про цілі СВО дітям у школах та університетах. Це доручення має бути виконане до 1 жовтня 2023 року — що вже завеликий термін для того, щоб сформувати розуміння того, що постійно змінюють. Виконати його повинні будуть Міносвіти росії спільно з росмолодью.

"Вжити додаткових заходів щодо проведення у студентському та шкільному середовищі інформаційної роботи щодо роз'яснення причин і завдань спеціальної військової операції", — йдеться в тексті доручення.

"Телеграф" покопався у кремлівських ЗМІ та розповідає, як стрімко змінювалися цілі "СВО":

Розв'язання гуманітарних проблем в Україні

Голова мзс росії сергій лавров 30 червня вигадав чергову неочікувану ціль "СВО" — тепер це розв'язання гуманітарних проблем України. На перший погляд, це звучить дуже зворушливо, адже росія, здається, хоча б помітила проблеми, які сама ж створює обстрілами, окупацією та депортацією.

Але ні — насправді лавров вважає, що Захід не може підтвердити свої звинувачення у воєнних злочинах та порушеннях гуманітарного права росією в Україні.

СВО виявилася гуманітарною місією, що було складно запідозрити після обстрілів

Захист російськомовних

Той самий лавров за два дні до цього, 28 червня, назвав іншу ціль — захист російськомовних людей, яких Україна нібито "пригнічує, порушуючи всі міжнародні норми". лавров заявив, що росія хоче "звільнити" цих людей від будь-якої загрози їхньому життю, традиціям та сім'ям.

росія хоче звільнити російськомовних

"Ми проводимо нашу СВО саме заради тих людей, яких пригнічують порушуючи всі мислимі міжнародні норми та принципи, порушуючи ті засади, на яких було проголошено незалежність України, декларація незалежності прямо заявляє про те, що вони хочуть бути нейтральною, позаблоковою державою і будуть такою. Прямо декларується забезпечення всіх прав російських та російськомовних і загалом національних меншин, і прямо декларується зацікавленість у тому, щоб жити у мирі, добросусідстві та злагоді з усіма своїми сусідами. Все це зараз перекреслено і віддано на поталу неонацистам, які правлять бал у Києві", — сказав лавров.

лавров додав, що "історію та географію не обирають", тому росія не має "жодного права залишити цих людей на поталу нацистам і расистам".

"І тому ми знаємо, за що ми воюємо. Ми знаємо, що ми хочемо звільнити цих людей від будь-якої загрози, яку їхньому життю, їхнім традиціям, їхнім сім'ям може створювати нинішня українська влада", — наголосив лавров.

путін: цілі змінюються, але лишаються тими самими

13 червня володимир путін провів зустріч зі своїми прихильниками "військкорами" і вкотре пояснив цілі війни. За словами диктатора, цілі "СВО" змінюються, проте в той же момент залишаються тими самими.

"Мета "спецоперації" змінюється відповідно до поточної ситуації", — говорить путін, майже відразу додаючи, що в цілому вони (цілі — ред.) залишаються тими ж.

Російський диктатор додав, що для нього та всієї країни вони мають "фундаментальний характер".

"Росія поступово та методично займається демілітаризацією України", — сказав він.

Почали війну, щоб закінчити війну

23 травня путін насмішив новою заявою про вторгнення в Україну, він заявив, що певні "вороги російського народу" дев’ять років ведуть війну проти "людей Донбасу". Більш того, на початок так званої "військової спецоперації" проти росії вже велася війна, але ким — незрозуміло.

"Дев'ять років противник веде війну проти нашого народу. Нам кажуть, що росія розпочала війну. Ні, росія за допомогою "СВО" намагається припинити цю війну", — сказав путін.

Припиніть питати про цілі СВО

Пропагандистка маргарита симоньян на початку лютого 2023 взагалі закликала мовчати про цілі "спецоперації" і припустила, що путін спеціально плутає росіян її цілями:

"Ті, хто нарікає на те, що "не зрозуміло, що це означає", "а беремо ми Київ чи ні", "а йдемо ми до Берліна або, може, до Лісабона", "треба сказати конкретно". Не треба говорити конкретно", — сказала симоньян і додала, що ніхто конкретних цілей спецоперації не розкриє.

"Є мінімальна мета. Для нас мінімальна мета — звільнити і відстояти ці наші чотири регіони. А є цілі, які можуть бути змінені в залежності від можливостей", — сказала симоньян.

Цілі СВО — державна таємниця

На початку січня цього року з'ясувалося, що на початку повномасштабного вторгнення росії цілі "СВО" взагалі були державною таємницею. Так, російський диктатор на початку війни відмовлявся їх називати у розмові з виконавчим директором оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіасом Варнігом.

"Ви кажете про Донецьк і Луганськ, водночас ваші війська біля Києва. Як це узгоджується? Вам потрібна Одеса чи Харків, чи вся Україна, чи навіть більше?" — спитав Варніг у путіна. У відповідь на це, розповідає Варніг, путін заявив, що "це державна таємниця".

Захист росії

У січні 2023 року путін визначив чергову "нову ціль" СВО — насправді російські загарбники в Україні "захищають росію". Мовляв, росіяни борються проти загроз, які росії "намагаються створити на її ж історичних територіях".

"Наше головне завдання – це збереження росії", – сказав путін.

Від Києва за два дні до збереження росії

У попередніх серіях серіалу "Цілі СВО"

На початку вторгнення пропагандисти взагалі описували свої цілі війни в Україні фразами "денацифікація", "демілітаризація", вихваляючись планами взяти Київ за два дні. Та з часом у відео спікерів російського міноборони стали лунати заяви про "героїчний відступ" та "героїчну оборону" (замість риторики про наступ на початку війни).

24 лютого путін назвав метою спецоперації "захист жителів Донбасу, демілітаризацію та денацифікацію України", а також "передання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини".

путін назвав метою спецоперації "захист жителів Донбасу, демілітаризацію та денацифікацію України", а також "передання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини". За місяць ЗСУ вигнали російських військових з-під Києва, а росіянам не вдалося захопити Харків та інші обласні центри. В тоді росіяни оголосили про зосередження бойових дій на Донбасі у якості основної мети, а міністр оборони рф сергій шойгу оголосив, що цілі першого етапу "спеціальної військової операції" виконані.

у якості основної мети, а міністр оборони рф сергій шойгу оголосив, що цілі першого етапу "спеціальної військової операції" виконані. Далі російське МЗС заявляло, що мета війни — це ослаблення впливу США та НАТО .

. 30 червня ЗСУ вигнали росіян вже з острова Зміїний, спаливши їхню техніку та зачистивши територію. У росії натомість назвали виведення гарнізону "кроком доброї волі" .

. 20 липня лавров назвав географічними завданнями "СВО" не лише "ДНР"/"ЛНР", а й "низку інших територій".

У вересні з початком успіхів ЗСУ внаслідок контрнаступу у Харківській обл. на російському телебаченні почали з'являтися наративи про героїчну оборону . Відступ описували як планове " перегрупування військ для нарощування зусиль на донецькому напрямку".

. Відступ описували як планове " 1 вересня 2022 року володимир путін сказав, що метою війни в Україні є "ліквідація антиросійського анклаву".

Після масованих російських ракетних обстрілів України 10 жовтня пропагандисти розповідали про "нову стадію демонтажу", головною ціллю вони вбачають критичну інфраструктуру і закликають "позбавити Україну комфорту".

"Десатанізація". 25 жовтня російські чиновники вигадали ще одну шалену ціль війни в Україні, згадавши релігію. Так, помічник секретаря Радбезу рф Олексій Павлов сказав, Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", в якій нібито відмовилися від православних цінностей. Після цього Павлов заявив, що під час подальшого військового вторгнення в Україну також необхідно провести "десатанізацію".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії школярів на концертах у навчальних закладах вчать "штовхати руками небо" і "зігувати", піднімаючи руку на словах "Я русский" під пісню російського виконавця Шамана.