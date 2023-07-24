У москві пролунали вибухи: місто атакували дрони, один впав поряд із будівлею міноборони (фото, відео)

У міноборони росії звинуватили в ударах "київський режим"

Близько четвертої години ранку в понеділок, 24 липня, москва була атакована двома невідомими безпілотниками. Один із БПЛА впав за 500 метрів від будівлі міноборони росії на Фрунзенській набережній, другий влучив у офісну будівлю.

Про атаку повідомив мер москви сергій собянин.

Жителі повідомили як мінімум про три "хлопки"

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будинках. Серйозних руйнувань і постраждалих немає", — написав він у Telegram.

Відстань від місця падіння дрону до міноборони Росії на карті

У міноборони росії звинуватили в ударах "київський режим".

"Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були придушені й зазнали краху", — заявили у відомстві.

Як пишуть росЗМІ, один із дронів упав у районі Комсомольського проспекту, 17 — це за 500 метрів від будівлі міністерства оборони росії. Другий безпілотник влучив у приміщення бізнес-центру на вулиці Лихачова. У деяких будинках вибиті вікна. На Комсомольському проспекті та проспекті Лихачова перекрили рух.

На Комсомольському проспекті, судячи з кадрів з місця, пошкоджено щонайменше три будівлі на різних сторонах вулиці (житлові будинки номер 15 та 17 та будинок номер 18), розташовані поряд із будівлею міноборони рф (Фрунзенська набережна, 22/2).

Фрунзенська набережна та Комсомольський проспект

Проспект Лихачова

Вибиті вітрини після вибуху

Пошкоджено будинок бізнес-центру

Очевидці повідомляють, що вибух був дуже сильний. Інформації про загиблих та постраждалих немає. З будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", йшов густий чорний дим.

На Комсомольському проспекті після вибуху вибито скло біля магазинів і у квартирах.

Дим на тлі будівлі міноборони у Москві

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв звернув увагу, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Пошкоджений дах будівлі на Комсомольському проспекті

Як повідомляв "Телеграф", це не перша атака дронів на москву. У ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували головну будівлю Росії — кремль.