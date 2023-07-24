Атака безпілотників на москву: названо ймовірну ціль, з’явилися нові відео та подробиці

Атака на москву могла бути наслідком операції ГУР

З’явилися нові подробиці атаки безпілотників на москву в ніч проти 24 липня.

Журналіст Христо Грозєв звернув увагу, що навпроти постраждалої від вибуху будівлі на Комсомольському проспекті знаходиться штаб-квартира кібервійськ Головного розвідувального управління рф та хакерського угрупування Fancy Bear.

"Там також розташований Військовий університет Міноборони та кілька абсолютно секретних об’єктів ГРУ, включаючи керівництво їхньої програми нелегалів. Якщо Україна влучила б по цьому комплексу будівель, символічна шкода для Міноборони та ГРУ була б дуже суттєвою", — написав він.

При цьому поки що неясно, чи постраждали перераховані Грозєвим будівлі.

Водночас, видання "Обозреватель" з посиланням на свої джерела пише, що атака на москву — операція Головного управління розвідки України.

"Дрони атакували будівлю міноборони в москві, ще один БПЛА впав біля установи, яка займається кібернаступом. Один дрон ішов на будівлю міноборони рф і врізався в офісний центр перед ним. Також був зафіксований вибух у самому центрі москви біля кремля", — пише видання.

Підтверджує версію про причетність українського ГУР до удару також і видання "РБК-Україна".

Прокоментував удари по російській столиці й віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю росії і Крим. РЕБ і ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", — написав він.

У свою чергу речник МЗС Росії марія захарова заявила, що атака безпілотників на москву — це "акт міжнародного тероризму".

Також російські ЗМІ пишуть, що ще один безпілотник виявили у кущах малини на садовій ділянці у селі Постніково (Нова Москва). Інший БПЛА з камерою було виявлено на Зеленоградському центральному цвинтарі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що рано вранці 24 липня вибухи пролунали в окупованому Криму.