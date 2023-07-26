Тривожні новини: на уламках "шахедів" виявили цікаве маркування (фото)

Про завершення будівництва заводу з виробництва "шахедів" повідомляла і розвідка США

Росія, зважаючи на все, почала атакувати Україну "шахедами" власного виробництва. На уламках ударних дронів виявили маркування кирилицею.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Те, що на залишках тих "шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, наприклад, кирилицею — це свідчить про те, що виробництво у них уже російське", — сказала вона.

Також Гуменюк розповіла, що більшу частину безпілотників ворог випускає зі східного узбережжя Азовського моря, але іноді пуски відбувалися і з Кримського півострова. Окупанти намагаються використовувати особливості ландшафту для того, щоб пересування "шахедів" були менш помітними для нашої ППО.

Напередодні Розвідувальне управління США повідомило, що будівництво заводу з виробництва іранських дронів може бути завершено в Татарстані вже на початку наступного року.

Про виробництво ударних дронів у Татарстані також повідомляв Financial Times. Там уточнили, що їх можуть виготовляти на заводі "Альбатрос" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Республіка Татарстан).

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні почали будувати завод із виробництва турецьких "Байрактарів".