Тривожні новини: на уламках "шахедів" виявили цікаве маркування (фото)
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Про завершення будівництва заводу з виробництва "шахедів" повідомляла і розвідка США
Росія, зважаючи на все, почала атакувати Україну "шахедами" власного виробництва. На уламках ударних дронів виявили маркування кирилицею.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Те, що на залишках тих "шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, наприклад, кирилицею — це свідчить про те, що виробництво у них уже російське", — сказала вона.
Також Гуменюк розповіла, що більшу частину безпілотників ворог випускає зі східного узбережжя Азовського моря, але іноді пуски відбувалися і з Кримського півострова. Окупанти намагаються використовувати особливості ландшафту для того, щоб пересування "шахедів" були менш помітними для нашої ППО.
Напередодні Розвідувальне управління США повідомило, що будівництво заводу з виробництва іранських дронів може бути завершено в Татарстані вже на початку наступного року.
Про виробництво ударних дронів у Татарстані також повідомляв Financial Times. Там уточнили, що їх можуть виготовляти на заводі "Альбатрос" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Республіка Татарстан).
Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні почали будувати завод із виробництва турецьких "Байрактарів".