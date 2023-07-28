"Терористична атака": у шойгу звинуватили Україну у вибуху в Таганрозі (оновлено)

З нападок Міноборони на Україну вже сміються у мережі

У Міноборони рф офіційно відреагували на потужний вибух у Таганрозі. Російські чиновники звинуватили у всьому Україну.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Інцидент там назвали "терористичною атакою Києва", звинувативши Україну нібито у застосуванні проти цивільної забудови переобладнаної ракети ЗРК С-200. При цьому, Міноборони рфї, заявляє, що саму ракету вони перехопили, а наслідки на землі це "уламки, що впали".

Варто зазначити, що в мережі вже глузують з російської пропаганди. Так, відомий блогер і активіст повторив улюблений російський аргумент "винні самі".

Тут слід нагадати, що роспропаганда дійсно часто вдається до такого цинічного прийому. Востаннє, наприклад, це сталося, коли окупанти обстріляли Спасо-Преображенський собор в Одесі. Тоді вони заявляли, що це все "українська ППО".

Цікаво, що практично одночасно з "бавовною" в Таганрозі росіяни з різних міст почали писати про "роботу ППО". Повідомлення надійшли з Ростова та інших міст регіону (Азов та Чалтир).

Оновлено: У російському МО вже прокоментували дані інциденти. За словами чиновників, над Ростовською областю їм нібито також вдалося збити ракету С-200, яку запустив "київський режим".

"Близько 17:15 ракета була перехоплена в районі міста Азов Ростовської області, її уламки впали в безлюдній місцевості", — кажуть у МО рф.

Офіційно в рф також назвали і кількість постраждалих в результаті атаки на Таганрог. За версією МОЗ росії, поранення отримали 14 осіб — 7 з них доставляються в медустанови, іншим госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у росіян паніка після вибухів на Кримському мості.

Також ми повідомляли, про те, хто вчинив вибух на Кримському мосту.