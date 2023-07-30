"Київ, чекай": росіяни істерять і погрожують у соцмережах через атаку на "Москва-сіті"

Мешканці рф почали погрожувати Україні відповіддю за атаку, яка у них сталася цієї ночі

Нічні вибухи в районі "Москва-сіті" у столиці росії викликали у росіян справжню паніку та істерику. Вони активно обговорюють цю тему в соціальних мережах, вимагаючи негайної помсти Києву та Львову.

У різних російських чатах пересічні громадяни росії наполягають на терміновій помсті за удари по елітному району в столиці рф. Крім того, вони буквально вимагають знищити всіх українців і посилити репресії всередині самої росії, оскільки в країні може бути безліч агентів, які працюють у ГУР. Про це повідомляє Telegram-канал "Правда Геращенко".

Диванні експерти дивуються, чому ж не було завдано удару по центру прийняття рішень і коли все почнеться "по-дорослому". Що примітно, росіяни впевнено погрожують атакою на Київ як помстою.

Поки росіяни розмахують кулаками в мережі й намагаються пригрозити ударами, українці також активно коментують нічну атаку на москву.

Зазначимо, що в ніч проти 30 липня, у "Москва-сіті" пролунали вибухи. Пізніше було повідомлено, що елітний район атакували безпілотники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим.