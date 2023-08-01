Війна затягнеться: експерт розповів, на що розраховує путін

У кремлі готуються до ще більшої війни

Російський диктатор володимир путін готується до затяжної війни проти України і сподівається на те, що цього року зможе досягти переваги в живій силі.

Як написав у своїй колонці для Financial Times, написав директор російського Центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв, про це можуть свідчити прийняті днями поправки до законодавства про мобілізацію.

"Законодавство, яке дозволяє Кремлю посилати на війну ще сотні тисяч людей, свідчить про сумну правду: володимир путін не шукає виходу зі своєї катастрофічної війни в Україні, а готується до ще більшої війни", — зазначив він.

Аналітик зазначає, що кремль робить ставку на те, що росія має в 3-4 більше людей, які піддаються мобілізації, ніж Україна. Але крім самої мобілізації також необхідно їх озброїти та навчити.

Він нагадав, що через посилення мобілізаційного законодавства відправити повістки можна буде тій кількості чоловіків, які кремль вважатиме за потрібне і після цього вони більше не зможуть покинути межі країни. Водночас за відмову від служби також було посилено відповідальність.

При цьому Габуєв зазначає, що військовий бюджет рф ще не порожній і має можливість поповнюватися за рахунок постачання енергоносіїв.

Як повідомлялося раніше, у рф намагаються затягнути на війну в Україну не лише чоловіків, а й жінок. Російські ЗМІ заявляють, що в країні вирішили збільшити кількість жінок в армії, мабуть через великі втрати на фронті.