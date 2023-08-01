Безпілотники знову атакували "Москва-сіті": удар припав по тій самій будівлі з міністерствами (фото, відео)

Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху

У ніч на 1 серпня москву знову атакували безпілотники, під удар, як і 30 липня, потрапила вежа хмарочоса "Москва-Сіті". Перші вибухи в районі 3 години ночі розбудили мешканців Одинцовського району Московської області.

Як заявив мер столиці росії сергій собянин, кілька безпілотників при спробі прольоту до москви нібито були збиті засобами ППО.

"Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено скління 150 кв. м. Інформації про постраждалих немає", — написав він у Telegram.

У міноборони рф заявили, що "українські БПЛА намагалися атакувати об’єкти в москві, два нібито знищені над підмосков’ям, ще один придушений і впав на території "Москви-Сіті".

Як пише Telegram-канал "ASTRA" на 21 поверсі вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті" розташоване міністерство економічного розвитку рф.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає. Тимчасово закривали аеропорт Внуково, потім його знову відкрили.

Після атаки московські таксисти після атаки БПЛА зафіксували сплеск замовлень із "Москви-Сіті" та загалом із західної частини російської столиці.

"Москва-Сіті" — це діловий район в Москві на Пресненській набережній. До нього входять шість хмарочосів заввишки 300 метрів і більше. Попередньо, у вежі, яка зазнала атаки, з 2019 року розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг та мінцифри. 30 липня вона також зазнала атаки БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", після вибухів у "Москві-Сіті" 30 липня, вулицею розлетілася документація міністерства цифрового розвитку рф.