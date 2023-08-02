У рф колишній військовий погрожував підірвати гранату на трасі: до нього приїхав голова Башкирії (фото, відео)

Через загрозу підриву рух на трасі тимчасово перекрили

На Нагаївському шосе у російському місті Уфа колишній військовослужбовець погрожував підірвати гранату. Він їхав на психіатричну експертизу, але дорогою втік з неї й влаштував на дорозі бешкет. У зв’язку із подією до нього на переговори приїхав голова Башкортостану Радій Хабіров.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Як з’ясувалося, чоловік був добровольцем, але втік із військової частини, після чого на нього було порушено кримінальну справу. У середу, 2 серпня, його везли на психіатричну експертизу, проте "воїну" вдалося втекти. Він став неподалік від заправки "Лукойл" і став загрожувати підривом. У зв’язку з цим рух на трасі було тимчасово перекрито.

"Колишній військовий, який погрожує підірвати трасу в Уфі, вимагає переговорів особисто з головою Башкортостану Радієм Хабіровим, повідомляє наше джерело", — йдеться у повідомленні.

Після вимог зловмисника Радій Хабіров особисто вирушив на зустріч із ним.

"Поліцейські раніше вели з неадекватом переговори близько двох годин. Він вимагав зустрічі з Хабіровим", — пише паблік.

Після проведення переговорів чоловік погодився здатися передати гранату співробітникам Росгвардії.

Фото — Telegram-канал SHOT

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Ростовській області російський військовий вкрав кілька десятків гранат, склав їх у речовий мішок і ховав у полі.