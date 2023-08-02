США та російські еліти домовляються про усунення Путіна, вони наважилися з двох причин — Піонтковський

Лідер американської сторони Том Грем пропонував план "почесної нічиєї", але Путін такого сценарію не хоче

Переговорна група американських та російських "незалежних" експертів працює над створенням "Плану миру в Україні". Водночас між США та російськими елітами можуть бути розмови про усунення президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, до останнього часу лідер американської сторони Том Грем пропонував план "почесною нічиєю":

збереження сильної Росії , що забезпечує стабільність вздовж усієї своєї периферії: шанси українців повернути всі свої території мізерно малі ;

, що забезпечує стабільність вздовж усієї своєї периферії: шанси українців повернути всі свої території ; якщо росіяни відчують, що вони можуть втратити Крим, то вони майже напевно вдадуться до використання ядерної зброї ;

; у 4-х тимчасово контрольованих росіянами регіонах України пропонується провести вільні референдуми, щоб жителі могли самі визначити, чи хочуть вони залишитися у складі РФ.

Однак у Росії все змінилося і зараз нема потреби враховувати думку Путіна. Більший наголос необхідно робити на "околокремлівські еліти".

"По-перше, ми тепер знаємо, що Путін на відміну практично від усього свого найближчого оточення не хоче ніякої "почесної нічиї". Він хоче нескінченної тягучої позиційної війни. Так, почесна нічия збереже йому на деякий час владу і життя, але що це будуть за владу і життя без ядерного шантажу, без руйнувань українських соборів і житлових будинків, без 20-річних строків незгодним за "фейки про армію". Ні, ніколи він не проміняє ці солодкі злодійства, що хвилюють душу, на чечевичну юшку почесної нічиєї", — зазначив Піонтковський.

По-друге, еліти в Росії вже розуміють, що влада Путіна ослабла всередині російської влади. До цього вони не уявляли, наскільки.

У ході останньої зустрічі у Томі Грема було таке враження, що вищі російські чиновники й радники по суті доручають йому повідомити американську владу, що вони готові усунути диктатора, що втратив зв’язок з реальністю.

Практично одночасно зі словами Грема з’являється стаття Латиніної, яка завершується такими словами:

"Змінити сценарій вічної війни може лише одне. Якщо та чи інша група російських силовиків, чи військових, які бачать, у яку прірву заводить Путін Росію і побоюються за власних дітей та власні ж авуари, покладуть Путіну кінець. Можливо, що ми чогось не знаємо, і США вже ведуть переговори з такими групами.

Піонтковський зазначив, що наразі вже відомо, що такі групи самі запросили через Грема переговори зі Сполученими Штатами Америки.

"Путіна вони усунуть. Але жодної "почесної нічиї" вони не отримають. Жодні чарівні бернси або сальваніни не зможуть змусити Україну відмовитися від Перемоги. Поставлять вони для ЗСУ й ATACMS, і F-16. Самі привезуть і все дадуть", — підсумував він..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал Микола Маломуж пояснив, за яких умов і хто може "прибрати" Володимира Путіна.