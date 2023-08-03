Летіли на москву? росію атакувала ціла хвиля БПЛА

Усі безпілотники були збиті

Випадки атаки безпілотників на територію росі продовжуються і в ніч на 3 серпня подібний інцидент трапився в Калузької області. Загалом було збито шість безпілотних літальних апаратів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході регіону збито 6 БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", — написав він.

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі міністерства оборони росії. До речі, Калузька область межує з москвою, куди могли прямувати безпілотники.

Своєю чергою про подібні інциденти повідомив і губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

"У Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО — збитий БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Зараз відомо, що руйнувань та постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов’язково додатково вам повідомлю", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 30 липня в Ростовській області впав невідомий безпілотник. Внаслідок пригоди постраждали двоє людей.