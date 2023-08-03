Потужний вибух пролунав у Підмосков’ї, спалахнула пожежа: фото та відео

З палаючого цеху евакуювали семеро людей

У Воскресенському районі Підмосков’я на акумуляторному заводі, 3 серпня спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, перед нею пролунав вибух.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дехто повідомляє, що пожежі передував вибух, інші пишуть, що вибуху не було. За даними деяких ЗМІ, горить цех із виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. На місце прибули рятувальники.

Вогонь охопив 200 квадратних метрів цеху, де зберігаються кисневі акумулятори. Інформації про постраждалих не надходило.

Уточнюється, що вибух та пожежа у Воскресенському районі Підмосков’я сталися на території колишнього заводу "Червоний будівельник". Нині там зберігають акумулятори.

Як повідомляв "Телеграф", 1 серпня в Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, яка охопила промзону. Вогонь спалахнув на території компанії "АртБуд", яка займається оптовим продажем будматеріалів.

Крім того, масштабна пожежа сталася у 16-поверховому ЖК у Казахстані. Вогонь та дим швидко поширювалися, через що у мешканців почалася паніка. Дехто в спробах врятувати дітей скидав їх з балконів на мати, які знизу розтягли перехожі.