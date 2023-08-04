Історія з чеченцями повториться: військовий пояснив, що змусить простих росіян замислитися

Заходи, що відбуваються останнім часом, повертають росіян з "планети рожевих поні"

Регулярні вибухові інциденти у росії мають показати її громадянам, що війна вже на порозі їхнього будинку. А російські регіони, що атакують дрони, — це лише дзвіночки, на які їм варто звернути увагу.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Я пропоную провести певні історичні паралелі. Інформаційно-силові акції чеченських польових командирів, рейди Північним Кавказом, коли вони виїжджали, захоплювали заручників і так далі — тоді вони змусили російське суспільство звернути увагу на війну в Чечні, і протестні настрої насамперед, солдатських матерів, призвели до того, що цю війну було припинено", — сказав він.

За словами Селезньова, вибухи в москві та підмосков’ї, а також у низці інших регіонів росії певною мірою можуть протверезити жителів Росії та й сприяють тому, що вони задумалися, чи дійсно їхній країні вигідна повномасштабна війна в Україні чи слід шукати інші вирішення цієї ситуації.

"Якщо ключовий бенефіціар цієї війни (володимир путін, — Ред.) знаходиться в кремлі, можливо, краще прибрати його, щоб мир і спокій повернулися на простори росії? Думаю, такого роду заходи повертають росіян з "планети рожевих поні" — цю фразу любить повторювати стрєлков — у ту саму реальність, де гинуть люди, страждають мирні жителі, руйнується майно і немає впевненості в тому, що наступну ніч переживуть усі", — додав військовий експерт.

Селезньов вважає, що завдання, які реалізуються, зокрема під патронатом міністра цифрової трансформації пана Федорова, є раціональними.

"Дрони — це дзвіночки, які звучать у кожному російському домі, щоб дати зрозуміти росіянам, що війна вже у них на порозі ", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 липня в Ростовській області впав невідомий безпілотний літальний апарат. Внаслідок пригоди постраждали двоє людей.