Там зберігали те, що не шкода: росія вже наполовину спустошила величезний склад бронетехніки СРСР (фото)

На радянській військовій базі зберігалася переважно вже зламана військова техніка

Росіяни майже спустошили найбільший склад радянської бронетехніки "Вагжаново". Трохи менше половини, а саме 40% старих танків та БТР, було знято зі зберігання та відправлено на фронт до України.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на нові дані супутникових знімків Google Earth. База "Вагжаново" розташована у Бурятії, її площа приблизно 13 кв. км.

Відомо, що за півроку до повномасштабного вторгнення в Україну на цій базі було близько 3840 одиниць бронетехніки. За вісім місяців війни там залишалося близько 2600 бронемашин, а у травні 2023 року їхня кількість зменшилася до 2270. Згідно з підрахунками, росіяни зняли зі зберігання приблизно 1570 одиниць старої радянської бронетехніки або 40,8% від загального запасу.

Зазначається, що більшість радянських танків і БТР (32%) було знято минулої осені, коли володимир путін оголосив мобілізацію. Примітно, що на "Вагжановому" техніка переважно зберігалася просто неба без навісів і укриттів.

"Де тентові укриття — там техніка має бути хоча б на ходу. Під відкритим небом — те, що не шкода", - пояснив військовий експерт Павло Лузін.

На фото за листопад 2022 року видно, що майже половина техніки, яка зберігалася на радянській базі в Бурятії, була без веж або була з видимими з супутника слідами ушкоджень. Аналогічний стан мала і техніка, яка залишалася на базі до травня 2023 техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни покращили радянський танк Т-72. Але насправді ця техніка має безліч проблем.