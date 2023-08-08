Не хотіла пропаганди війни: в росії "зграя" z-патріотів налетіла на сусідку (відео)

Прихильники вбивств українців пообіцяли своїй опонентці написати на неї донос

У російському Краснодарі одурманені цілодобовою пропагандою z-патріоти напали на жінку, яка зробила їм зауваження за пропаганду війни. Між сусідами почалася зловісна суперечка, яка закінчилася погрозами доносів.

Про це повідомляють інтернет-пабліки.

Так, за даними мережі, в одному з дворів міста стався неабиякий конфлікт. Одна з місцевих мешканок, як стверджують автори публікацій, зробила зауваження своїм сусідкам, які плели посеред двору маскувальні сітки для своїх синів, які беруть участь у кривавій війні проти України. Вимогою першої, згідно з інформацією в постах, було припинення "публічної пропаганди вбивств та війни".

"Я не така с**ка, щоб продавати туди (на війну — Ред.) дітей", — заявила серед розмови вона.

Не змирившись із претензіями своєї сусідки z-патріотки почали поводитися агресивно і доводити тій, що нібито завдяки війні та може спокійно сидіти на лавці.

Тут варто зазначити, що саме після початку повномасштабної війни в Краснодарі стало дуже не спокійно.

У результаті прихильники вбивств українців пообіцяли своїй опонентці написати на неї донос.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Москві на першокласницю написали донос через пост в соцмережі.

Також ми повідомляли про те, що росіянина оштрафували за сон про Зеленського.