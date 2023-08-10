"Хиловато": у мережі обговорюють "прозріння" російського топ-бізнесмена щодо путіна та війни

Багато хто вважає зізнання Воложа "запізнілими"

Засновник російської компанії "Яндекс" Аркадій Волож за півтора року повномасштабного вперше висловив свою позицію про російське вторгнення в Україну. Втім, багато хто не оцінив такий вчинок, назвавши його "запізнілим".

Про це повідомляє "Телеграф"

Деталі: "Я категорично проти варварського вторгнення росії в Україну, де в мене, як і у багатьох, є друзі та родичі. Я жахаюся від того, що кожного дня до будинків українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни… Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни", — каже він.

Одним із перших прокоментував слова Воложа російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров. Він назвав вчинок бізнесмена "галасливим, резонансним, але запізнілим".

"Хилувато. Все-таки сила реакції повинна дорівнювати величині реагенту". Волож — занадто велика величина, щоб відбутися загальними словами про "жах війни". Кривава пика "пожирачки сусідів" все одно, рано чи пізно, прогризла б маску пристойності, яку на неї натягнув Горбачов. Адже війна, грабежі, підлість репресії — це сенс існування росії, а не просто "афект" підлого режиму. Така великокаліберна постать, як Волож не може цього не розуміти. І на ілюзії він також не має права", — говорить він.

Також "запізнілим" його вважає і ексдепутат Держдуми росії Дмитро Гудков. Однак додає, що "краще пізно, ніж ніколи".

"Звичайно, міг це сказати півтора роки тому. Звичайно, міг не здавати Яндекс.Новини — багато чого міг не робити. Але — союзниками не розкидаються", — говорить він.

Не сильно оцінили вчинок Воложа і прості користувачі мережі. Причому найчастіше висловлювали недовіру бізнесменові навіть не українці, а "антипутінські" росіяни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський журналіст вразив чесним постом про війну.