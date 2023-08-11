Серед російських офіцерів бум суїцидів: у ГУР їм дали слушну пораду

Окупанти можуть здатися в полон у рамках проекту "Хочу жити"

Кількість суїцидів у колах російських офіцерів та рядових військових значно зросла після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

На його думку, це може бути пов’язано зі страхами, що їх буде ліквідовано українськими військовими під час перебування на нашій території або потраплять у полон.

Юсов нагадав, що росіян, які не хочуть воювати, готові взяти в полон у рамках проекту "Хочу жити". За словами представника ГУР, Україна готова прийняти всіх від рядового до генерала. Головне, щоб вони про це повідомили.

"Ми гарантуємо звернення відповідно до Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, незважаючи на те, що йдеться про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що йтиметься саме про захоплення в полон", — запевнив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, як окупанти користуються послугами проекту "Хочу жити" та з якими темпами здаються в полон.