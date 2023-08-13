Надпотужна пожежа палає у Підмосков’ї, перед нею пролунав вибух: фото та відео

Росіяни стверджують, що спалахнули добрива

В росії триває низка масштабних пожеж. Цього разу палало в Підмосквої. При цьому місцеві жителі говорять про "хлопкі" перед загорянням.

Про це повідомляють російські пабліки.

Так, за даними Telegram-каналів, спалах відбувся на складі одного з місцевих підприємств у місті Раменське.

"Між АЗС та інженерно-науковим центром ТЕМП", — йдеться в повідомленні.

Пожежа розгорілася настільки сильно, що дим від неї можна помітити за кілька кілометрів від епіцентру подій.

За даними роспабліків, горить "склад із добривами" на площі близько 2000 тисяч квадратних метрів. На момент виходу публікації інформації про постраждалих не надходило.

"Палаючий склад належить компанії "ЛАМА ПРО", за нашими даними. Вона займається продажем добрив, товарів для ландшафтного дизайну та обладнання для розсадників", - пише "Baza".

На місце подій з’їхалися МНСники та розпочали ліквідацію займання.

Попередньою причиною пожежі поки що називають "порушення протипожежних вимог при виконанні зварювальних робіт", — повідомляє "Shot".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надпотужна "бавовна" прогриміла на заводі в Підмосков’ї, залишивши від росіян лише шматочки.