шойгу пригрозив Україні "новим" озброєнням, яке росія давно використовує

У брехню російської влади може вірити хіба що її власний народ

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф нібито досі не застосовувала касетні боєприпаси в Україні та пригрозив, що це рішення "може бути переглянуте". Це могло б звучати лячно, якби не той факт, що росія широко використовує касетні боєприпаси й в ході повномасштабної війни і раніше на Донбасі, причому не тільки проти ЗСУ, а й проти мирного населення.

шойгу цитують росЗМІ.

За його словами, росія нібито не застосовує їх "з гуманітарних міркувань", але може переглянути своє рішення "у зв’язку з порушеннями норм гуманітарного права Києвом".

Нагадаємо, у світлі поставок касетних боєприпасів Україні, раніше брехню про незастосування їх росією видав президент рф володимир путін. Проте фахівці з Amnesty International задокументували таке застосування ще у 2022 році. Причому окупанти скидали їх на дитячі майданчики у Харкові.

Правозахисні організації мають численні докази використання росією касетних бомб в Україні як під час повномасштабного вторгнення, так і під час війни на Донбасі, пише ВВС-Україна.

Як повідомляв "Телеграф", передача касетних боєприпасів ЗСУ позитивно позначається на контрнаступі українських військ, збільшивши шанси на прорив російської лінії оборони.