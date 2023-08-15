шойгу пригрозив Україні "новим" озброєнням, яке росія давно використовує
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У брехню російської влади може вірити хіба що її власний народ
Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф нібито досі не застосовувала касетні боєприпаси в Україні та пригрозив, що це рішення "може бути переглянуте". Це могло б звучати лячно, якби не той факт, що росія широко використовує касетні боєприпаси й в ході повномасштабної війни і раніше на Донбасі, причому не тільки проти ЗСУ, а й проти мирного населення.
шойгу цитують росЗМІ.
За його словами, росія нібито не застосовує їх "з гуманітарних міркувань", але може переглянути своє рішення "у зв’язку з порушеннями норм гуманітарного права Києвом".
Нагадаємо, у світлі поставок касетних боєприпасів Україні, раніше брехню про незастосування їх росією видав президент рф володимир путін. Проте фахівці з Amnesty International задокументували таке застосування ще у 2022 році. Причому окупанти скидали їх на дитячі майданчики у Харкові.
Правозахисні організації мають численні докази використання росією касетних бомб в Україні як під час повномасштабного вторгнення, так і під час війни на Донбасі, пише ВВС-Україна.
Як повідомляв "Телеграф", передача касетних боєприпасів ЗСУ позитивно позначається на контрнаступі українських військ, збільшивши шанси на прорив російської лінії оборони.