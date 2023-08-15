Цілі "СВО" знову змінилися? шойгу насмішив абсурдною заявою

Він назвав звільнення російських окупантів із полону пріоритетним завданням

Міністр оборони росії сергій шойгу в ході XI Московської конференції з міжнародної безпеки не тільки пригрозив Україні "новим" озброєнням, яке рф давно використовує, а й назвав нову ціль так званої "СВО" — "звільнення російських військовослужбовців з українського полону". Що виглядає досить дивно, оскільки саме в результаті "СВО" росіяни почали масово потрапляти в полон.

Слова шойгу цитують росЗМІ.

Він назвав звільнення російських окупантів з полону пріоритетним завданням і заявив, що росія співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого, за його словами, допомагають розшукати російських полонених.

шойгу заявив, що ця робота "складна та делікатна" і додав, що росія продовжить робити кроки, спрямовані на повернення російських військових на батьківщину. Це звучить смішно, бо проблема вирішується просто — забрати своїх військових з України.

"Це хитрий план, щоб отримати "залізну" причину для спецоперації! Починаємо наступ, потрапляємо в полон, а далі нас півтора роки звільняють", "Та скільки можна, де управа на цих біндер врешті решт", "Многоходовочка ж, ну, що ви, як ці", — іронізують у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час спецоперації, яку провели Сили оборони України, висадившись на лівому березі Херсонщини, вони полонили російського комбата майора Томова. Він активно ділиться інформацією із ЗСУ.