Летіли на москву? росіяни знову скаржаться на атаку безпілотників

У росіян традиційно немає жодних руйнувань

У ніч на 16 серпня росія зазнала атаки безпілотників.

Про це повідомляє Міністерство оборони росії.

"Сьогодні близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об’єктах на території Калузької області", — зазначають окупанти.

Там також додали, що російськими засобами ППО всі БПЛА були вчасно виявлені та знищені.

Внаслідок атаки постраждалих та пошкоджень немає.

Про інші подробиці удару у відомстві не повідомляють. Також немає інформації у російських ЗМІ.

Зазначимо, що удари безпілотниками по території російської федерації відбуваються все частіше. Окупанти звинувачують в атаках українських військових, хоча офіційно наша сторона підтверджує лише деякі з атак.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 серпня росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу "шахед". Зокрема, вибухи чули на Одещині та Миколаївщині. 15 серпня російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях.