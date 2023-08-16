росія більше не буде закуповувати "шахеди" у Ірану? Британська розвідка розкрила цікаві деталі

Більшість дронів Україна збиває

росіяни хочуть бити по Україні "шахедами" власного виробництва. Вони будуть розроблені на основі іранських аналогів дрону.

Такого висновку дійшли в британській розвідці.

У звіті зазначено, що окупанти імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року. Виробництво ударних безпілотників у росії дозволить налагодити надійніші постачання дронів.

За даними фахівців, ефективність цієї зброї була різною. Крім того, Україна та її сили ППО демонструють ефективність у нейтралізації більшості ударних безпілотників, що наближаються.

"Росія, ймовірно, прагне самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак тим часом Росія, як і раніше, залежить від комплектуючих і готових озброєнь з Ірану, які в основному доставляють через Каспійське море", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу Shahed. Сили ППО збивають більшу частину з них.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 15 серпня російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні. Зокрема, під атаку потрапило місто Дніпро, також вибухи лунали у західній частині країни, зокрема у Львівській та Хмельницькій областях.