То зустрінуться чи ні? У росії заплуталися в даті переговорів путіна з Ердоганом

Дата нібито узгоджується

Російські ЗМІ оголосили можливу дату переговорів російського диктатора володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Запланована зустріч лідерів може відбутися наприкінці місяця.

Інформація про це була опублікована у російському Telegram-каналі SHOT.

"Зустріч путіна та Ердогана може відбутися 31 серпня, у четвер. Ця дата зараз узгоджується для проведення зустрічі, залишилися нюанси", — пише паблік, посилаючись на джерело, що наближено до кремля.

Незабаром російське пропагандистське агентство ТАСС спростувало інформацію про призначену дату переговорів путіна та Ердогана.

"Турецька сторона поки що не має конкретної інформації про можливу зустріч президентів Туреччини та росію Тайіпа Ердогана та володимира путіна 31 серпня. Про це повідомили у пресслужбі адміністрації Ердогана", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за заявами російських ЗМІ, під час переговорів Ердоган нібито хоче підняти тему переговорів з Україною та запропонувати диктатору відновити їх. Однак ця інформація не була підтверджена.