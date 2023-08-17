На це всі сподівалися: Каспаров розповів, що заважає завершенню війни в Україні

росіяни ніяк не борються з тим, щоб війна закінчилася

росіяни поступово звикають до того, що їхня країна веде війну. Вони змирилися з тим, що їхнім окупаційним військам треба допомагати.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" сказав російський опозиціонер Гарі Каспаров.

"Зараз, якщо дивитися по соціальних мережах, йде – не те щоб підвищення рівня підтримки війни, але видно звикання. Як думають багато хто: ну що ж тепер робити, йде війна, треба працювати, треба допомагати – наша країна воює. Тобто видно, що режим не має внутрішніх проблем на сьогоднішній день, на які всі сподівалися. І це ще раз показує, що вся ця 20-річна активність усіх цих ліберальних правозахисних структур була фікцією. Режим використав їх для того, щоб готуватися до агресивної війни", — зазначив він.

Опозиціонер зазначив, що деякі росіяни все ж таки намагаються імітувати активність і виходять на одиночні пікети проти війни. За це вони одержують тюремні терміни.

"Одна з причин, чому мої попередження – а я про це говорю багато років – не були почуті на Заході в тому, що я був у меншості. Останній політик у росії, який виступав проти війни, проти російського імперіалізму – це Борис Нємцов. Його вбили 2015. Тобто влада точно знала, хто їй заважає, інші приймали імперіалістичну політику путіна як даність, але при цьому розповідали на Заході про те, що росія рухається у бік еволюції, у бік демократії – улюбленим терміном була "гібридна демократія в росії", — додав Каспаров.

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