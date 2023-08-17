Росіяни погрожують новим наступом на Україну: у Думі розповіли про підготовку

Новий наступ нібито заплановано на наступну весну

У той час, як російська армія втрачає захоплені раніше території України, росія нібито вже готує новий наступ на нашу країну.

Про це заявив глава комітету Держдуми рф з оборони андрій картаполов, якого цитують росЗМІ.

"Що стосується наступу, то необхідно створити умови. Цей процес іде", — заявив він.

Крім того, американський щотижневий журнал новин Newsweek, з посиланням на джерело близьке до уряду України, також написав, що росія готує новий наступ на Україну. Співрозмовник журналу повідомив, що в жовтні рф нібито "закладе основи", а навесні 2024 року "здійснить великі зусилля".

Загалом суть статті зводиться до того, що хоча через шість тижнів українського контрнаступу ЗСУ і просуваються, оборонні лінії росіян досі не прорвані. Перед Києвом став вибір: берегти сили та закріпити порівняно невеликі успіхи, або продовжувати контрнаступ, що загрожує великими втратами особового складу.

Варто зазначити, що голоси про те, що ця війна надовго звучать дедалі частіше. Так, неназваний офіцер Збройних сил США заявив британській газеті Times, що НАТО очікували на чудеса від контрнаступу ЗСУ, а Україна Альянсу це нібито обіцяла. Проте все відбувається не так швидко, як хотілося б. У статті наголошується, що зараз Заходу потрібно думати не про завершення війни, а про те, як у довгостроковій перспективі надавати підтримку Україні.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ, який дехто вважає повільним, насправді має "накопичувальний ефект", а його суттєві результати в майбутньому зможуть побачити всі.