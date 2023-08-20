Пожежа, постраждалі та закриття аеропортів: подробиці нічної атаки безпілотників на росію (відео)

Відомо про п’ятьох постраждалих

У росії триває низка атак безпілотників, і цього разу подібні інциденти трапилися вночі в Москві та Курську. Внаслідок пригоди сталвся спалах на даху курського вокзалу, а в московській області перекривали два аеропорти – Домодєдово та Внуково.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі SHOT.

За словами очевидців, у ніч на неділю, 20 серпня, у Курську було чути "звуки газонокосарки", після чого в небі над містом пролунав потужний вибух. Через лічені секунди в районі місцевого вокзалу став видніти дим. За попередньою інформацією, було збито безпілотний літальний апарат, а його уламки, що впали, впали на будівлю вокзалу.

Незабаром у мережі з’явилися перші кадри з місця події. Зазначається, що після того, що сталося, було вибито скло в деяких місцях.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, п’ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скел.

Водночас цієї ночі відбулася атака також і на москву. Згідно з заявами Міноборони росії, приблизно о 4:00 було збито БПЛА літакового типу.

"Дежурними силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, який летів над територією Ступінського району московської області у напрямку міста москви", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпілотник нібито пригнічений засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих немає. Після того, що сталося, московські аеропорти тимчасово перестали приймати й відправляти рейси. Через загрозу атак безпілотників оголошено план "Килим"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 серпня москву атакували безпілотні літальні апарати. За словами мера столиці Росії, повітряна мета була збита.