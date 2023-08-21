Звідти злітають для ударів по Україні: безпілотник атакував російський військовий аеродром, пошкоджений літак - ЗМІ

У мережі повідомляють, що внаслідок події був нібито пошкоджений літак, який не використовується

Військовий аеродром "Шайківка" в Калузької області, де базуються бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетних ударів по Україні, був атакований безпілотним літальним апаратом.

Про це у понеділок, 21 серпня, пише Telegram-канал Mash.

"За нашою інформацією, це був цивільний коптер, дооснащений СВУ та посиленою батареєю — його вчасно помітили та збили ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння дрону утворилася воронка та почалася пожежа. Її ліквідували без допомоги МНС. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

За інформацією Telegram-каналу Baza, в результаті падіння отримав пошкодження літак, що знаходиться на аеродромі та нібито не використовується.

Варто додати, що раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв, що вранці на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА.

Реакція мережі

У соціальних мережах уже встигли прокоментувати подію. Український блогер, журналіст і політичний оглядач Денис Казанський підкреслив, що російські ЗМІ вказують на пошкодження літака, який нібито не використовується. Однак на цьому аеродромі знаходяться бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетних ударів по Україні.

Водночас український журналіст Петро Шуклінов наголосив, що якщо знищено Ту-22М3, то не існує моделей літаків, які "не використовуються".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 21 серпня невідомий безпілотник атакував Підмосков’я. Він упав близько 6:50 в Одинцівському районі. У зв’язку з цим над усіма аеропортами у Москві закрили небо. Пізніше російська пропагандистка маргариту симоньян заявила, що збитий безпілотник упав неподалік її будинку.