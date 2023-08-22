Жителів москви знову розбудили вибухи: постраждали не лише фасади (фото та відео)

Невідомі БПЛА знову господарюють у столиці росії

Ніч на вівторок, 22 серпня, як і попередня, знову видалася неспокійною для мешканців москви та області – московський район Строгіно та Красногорськ (Підмосков’я) атакували безпілотники. Пролунали вибухи, пошкоджено житлові будинки та авто.

Як повідомив мер москви сергій собянин, ППО нібито збили два ударні безпілотники: один у районі Красногорська, інший у районі Часцов.

У міноборони росії традиційно звинуватили в атаці "київський режим", і заявили, що два БПЛА, виявлені ППО і пригнічені комплексами РЕБ, впали на території Брянської області. Ще два, за їхньою інформацією, були виявлені та знищені засобами ППО над Московською областю.

Над Строгіним піднявся дим.

Як пишуть росЗМІ, у Красногорську дрон було знищено в районі будівлі уряду Московської області. Там пошкоджено фасад багатоповерхівки, кілька вікон та близько 10 авто на парковці. Мешканці повідомили, що вибуховою хвилею в одному із будинків вирвало балконні рами.

Уламки дрону на даху будинку в Красногорську

Після вибуху мешканці вийшли на вулицю

Усі столичні аеропорти тимчасово закривали на вильоти та прильоти, багато рейсів затрималися.

Як повідомляв "Телеграф", 21 серпня уламки збитого БПЛА впали на житловий квартал в Істринському районі Підмосков’я, постраждало двоє людей.