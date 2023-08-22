Жителів москви знову розбудили вибухи: постраждали не лише фасади (фото та відео)
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Невідомі БПЛА знову господарюють у столиці росії
Ніч на вівторок, 22 серпня, як і попередня, знову видалася неспокійною для мешканців москви та області – московський район Строгіно та Красногорськ (Підмосков’я) атакували безпілотники. Пролунали вибухи, пошкоджено житлові будинки та авто.
Як повідомив мер москви сергій собянин, ППО нібито збили два ударні безпілотники: один у районі Красногорська, інший у районі Часцов.
У міноборони росії традиційно звинуватили в атаці "київський режим", і заявили, що два БПЛА, виявлені ППО і пригнічені комплексами РЕБ, впали на території Брянської області. Ще два, за їхньою інформацією, були виявлені та знищені засобами ППО над Московською областю.
Над Строгіним піднявся дим.
Як пишуть росЗМІ, у Красногорську дрон було знищено в районі будівлі уряду Московської області. Там пошкоджено фасад багатоповерхівки, кілька вікон та близько 10 авто на парковці. Мешканці повідомили, що вибуховою хвилею в одному із будинків вирвало балконні рами.
Усі столичні аеропорти тимчасово закривали на вильоти та прильоти, багато рейсів затрималися.
Як повідомляв "Телеграф", 21 серпня уламки збитого БПЛА впали на житловий квартал в Істринському районі Підмосков’я, постраждало двоє людей.