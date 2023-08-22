Обвуглена пляма на місці Ту-22 та порожній аеродром: супутникові фото наслідків атаки на аеродром "Сольці"

Росіяни передислокували звідти свою авіацію

З’явилися супутникові знімки аеродрому "Сольці" в Новгородській області росії, який 19 серпня був атакований безпілотником. На знімку до удару видно знищений згодом бомбардувальник Ту-22М3, на знімку після помітно, що росіяни передислокували літаки, що вціліли.

Короткий ролик Planet Lab із двома супутниковими знімками з інтервалом у п’ять днів з’явився у youtube.

Перша фотографія датована 16 серпня: видно Ту-22М3, що стоїть на аеродромі, в тому числі і той, який надалі буде знищений.

На другому знімку, від 21 серпня, видно обуглилий слід там, де стояв бомбардувальник, по якому припав удар. Інших Ту-22М3, ні, їх забрали з аеродрому.

Варто зазначити, що від кордону України до аеродрому у місті Сольці, куди прилетів дрон, понад 670 кілометрів. Факт атаки підтвердило міноборони рф, там заявили про пошкодження одного літака, проте російські пабліки писали, що постраждало два бомбардувальники. Ці літаки є носіями ракет Х-22.

У звіті розвідки Міноборони Британії заявили, що якщо російський Ту-22М3 дійсно був знищений в результаті атаки безпілотників, це "додає ваги" версії, що атаки БПЛА проти російських військових цілей здійснюються саме з території рф, тому що дрони, запущені не з росії навряд чи" здатні досягти аеродрому Сольці.

Зазначається, що це вже третя успішна атака на російську дальню авіацію і після втрати росією Ту-22М3 "виникають сумніви" щодо можливості рф захистити стратегічні об’єкти всередині країни.

Як повідомляв "Телеграф", військовий аеродром "Шайковка" в Калузької області, де базуються бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетних ударів по Україні, був атакований безпілотним літальним апаратом, постраждав щонайменше один літак.