"Психологічна атака": росіянин напав на ФСБ своїм статевим органом, а мати знімала (фото)

"Банда" зникла у невідомому напрямку

На російське ФСБ, яке постійно принижують невідомі, було здійснено "психологічну атаку". Її зробили мама та син.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Baza", увечері 20 серпня родина росіян заявилася під будівлю ФСБ у місті Кіров та здійснила "диверсію". Чоловік зняв штани та демонстрував на камеру спостереження спецслужби свій статевий орган, а його спільниця знімала це все на телефон.

Після вчинення правопорушення "банда" зникла у невідомому напрямку, але за них взялися путінські спецслужби. Вони з’ясували, що до дивного перформансу причетна родина місцевих жителів – 69-річна мати та її 44-річний син.

"Дивно, але сім’ї вдалося успішно залягти на дно, тож знайти двох "диверсантів" поліції досі не вдалося. Що ж призвело Зінаїду Аркадіївну та її сина на вулицю Леніна — поки що залишається загадкою", — пишуть автори посту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії "зграя" z-патріотів налетіла на сусідку.

Також ми повідомляли про те, що в Москві на першокласницю написали донос через пост в соцмережі.