"У діда платівка заїла": мова путіна на БРІКС про війну гаряче обговорюють у мережі

Користувачі соцмереж відзначили, що російський "лідер" щоразу повторює одне і те ж

Російський диктатор володимир путін дистанційно взяв участь у саміті БРІКС. У ході свого виступу він вкотре зробив масу цинічних заяв, у тому числі щодо бажання формування світопорядку та права кожного народу формувати свою власну модель розвитку, будучи людиною, яка розпочала повномасштабне вторгнення на територію чужої держави.

Не обійшлося без звинувачень Заходу, як і у більшості виступів путіна. Відповідне відео з промовою російського лідера було опубліковано в Telegram-каналі "Пул №3".

"Ми проти будь-якої гегемонії, що пропагується деякими країнами своєї винятковості й заснованої на цьому постулаті нової політики – політики неоколоніалізму, що триває. Я хочу зазначити, що саме прагнення зберегти свою гегемонію у світі, прагнення деяких країн зберегти цю гегемонію і призвело до важкої кризи в Україні", — заявив диктатор.

Виправдовуючи свої злочини проти українського народу, він уявив себе "захисником" мешканців Донбасу, які борються за свою свободу та традиції.

"Спочатку за допомогою західних країн було здійснено антиконституційний державний переворот у цій країні, а потім проти тих людей, які не погодилися з цим держпереворотом, була розв’язана війна, жорстока війна, війна на винищення – протягом 8 років. росія прийняла рішення підтримати людей, які борються за свою культуру, за свої традиції, за свою мову, за своє майбутнє", — сказав під час виступу путін.

Таким чином, виступ диктатора звівся до того, що війну в Україні він розв’язав нібито через дії Заходу.

"Наші дії в Україні продиктовані лише одним — покласти край тій війні, яка була розв’язана Заходом та їхніми сателітами в Україні проти людей, які живуть на Донбасі", — підсумував російський президент.

Реакція соціальних мереж

Користувачі соцмереж вже за традицією відреагували на нову порцію марення, яку путін всерйоз озвучив на саміті БРІКС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ПАР на саміт БРІКС також прибув глава МЗС росії сергій лавров і одразу ж пустився в танець. У мережі вже висміяли його спроби вислужитись перед колегами.