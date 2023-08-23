Безпілотники знову вдарили по російському аеродрому у Шайківці

Відомо, хто саме базувався на аеродромі під Калугою

Невідомі безпілотники вдруге за тиждень атакували російський аеродром "Шайківка", з якого вилітають бомбардувальники Ту-22М3. Сили ППО нібито збили два літальні апарати.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення губернатора Калузької області Владислава Шапші. За його словами, руйнувань внаслідок атаки немає.

"Сьогодні вдень на території Кіровського району, поблизу селища Шайківка, силами ППО було знищено два БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає", — написав губернатор у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що аеродром "Шайківка" знаходиться поблизу селища з аналогічною назвою у 220 км від кордону з Україною. Там росіяни базують 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк і саме з цього аеродрому регулярно злітають надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Ці літаки оснащені ракетами типу Х-22, які ворог регулярно запускає Україною.

Попередню атаку безпілотників на аеродром "Шайківка" було здійснено 21 серпня. У ГУР МО України розповіли, що було пошкоджено щонайменше один ворожий літак. Самі ж росіяни заявили, що істотних збитків аеродрому завдано не було, а постраждав літак, який нібито не використовується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під удар дронів потрапив ще один російський аеродром "Сольці" у Новгородській області. На супутникових знімках видно, що в результаті атаки було знищено одного бомбардувальника Ту-22М3, а вцілілі літаки росіяни передислокували.