Рус

Літак пригожина збила російська ППО? Що кажуть очевидці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2776
Місце аварії літака пригожина Новина оновлена 23 серпня 2023, 21:09
Місце аварії літака пригожина. Фото Скрін із відео

Вже є повідомлення, що по літаку відпрацював ЗРК С-300

Історія з падінням у Тверській області росії бізнес-джета Embraer із власником ПВК "Вагнер" євгенієм пригожиним на борту обростає новими подробицями. Однією з причин його аварії може бути робота російської протиповітряної оборони.

Принаймні російські ЗМІ пишуть про це з посиланням на очевидців, які чули два сильних хлопки перед падінням повітряного судна. "Перед катастрофою літака в Тверській області очевидці чули два сильних хлопки. Після від судна відвалилися крило і стабілізатор, які впали неподалік занедбаної ферми в селі Куженкіне", — йдеться в повідомленні.

При цьому деякі російські пропагандисти пишуть, що літак Пригожина був знищений двома пострілами С-300.

Також з'явилася версія, що "на борту повітряного судна було здійснено терористичний акт".

Момент падіння літака (оборежно, у відео присітня ненормативна лексика!)

Раніше повідомлялося, що бізнес-джет Embraer з бортовим номером RA-02795, що належить пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Загалом внаслідок трагедії загинуло 10 людей, троє з них – члени екіпажу. За інформацією Росавіації, серед пасажирів перебував пригожин. Також з’явилися перші подробиці та відео з місця падіння літака.

Теги:
#Авіакатастрофа #Росія #Літак #ППО #Євген Пригожин #Збили