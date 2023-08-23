Літак пригожина збила російська ППО? Що кажуть очевидці

Вже є повідомлення, що по літаку відпрацював ЗРК С-300

Історія з падінням у Тверській області росії бізнес-джета Embraer із власником ПВК "Вагнер" євгенієм пригожиним на борту обростає новими подробицями. Однією з причин його аварії може бути робота російської протиповітряної оборони.

Принаймні російські ЗМІ пишуть про це з посиланням на очевидців, які чули два сильних хлопки перед падінням повітряного судна. "Перед катастрофою літака в Тверській області очевидці чули два сильних хлопки. Після від судна відвалилися крило і стабілізатор, які впали неподалік занедбаної ферми в селі Куженкіне", — йдеться в повідомленні.

При цьому деякі російські пропагандисти пишуть, що літак Пригожина був знищений двома пострілами С-300.

Також з'явилася версія, що "на борту повітряного судна було здійснено терористичний акт".

Момент падіння літака (оборежно, у відео присітня ненормативна лексика!)

Раніше повідомлялося, що бізнес-джет Embraer з бортовим номером RA-02795, що належить пригожину, здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Загалом внаслідок трагедії загинуло 10 людей, троє з них – члени екіпажу. За інформацією Росавіації, серед пасажирів перебував пригожин. Також з’явилися перші подробиці та відео з місця падіння літака.