"Це салют?" Російський аеродром "Шайковка" знову атакували дрони: фото та відео

Це місце часто стає ціллю ударів

У ніч проти п’ятниці, 25 серпня, російський аеродром Шайковка в Калузькій області атакували БПЛА. Там розміщено борти стратегічної російської авіації Ту-22м3, які вилітають бомбардувати українські міста.

Про атаку повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, за його даними, сили ППО нібито працювали в Малоярославецькому та Жуківському районах, а "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає". Однак довіряти офіційним джерелам рф не можна, оскільки вони регулярно подають неправдиву інформацію.

Авіабаза "Шайківка" на карті

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", вибухи пролунали в районі аеродрому близько другої години ночі. На опублікованих кадрах видно, що атака була настільки "ефектною", що дехто з місцевих вирішив, що це салют.

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За даними пабліків, Калузьку область атакували вісім безпілотників. Крім того, міноборони рф повідомило, що над областю нібито була збита ППО ракета доопрацьованого комплексу ППО С-200. Однак російські джерела часто подають спотворену, або зовсім не відповідну дійсності інформацію, тому довіряти їм не можна. Жителі Калузької області повідомили, що у містах Обнінськ та Малоярославець чули щонайменше кілька вибухів.

Калузьку область атакували дрони

Заграва під час атаки

Крім Калузької області, за повідомленнями росЗМІ, вибухи також лунали у Тульській та Курській. Крім того, в ніч на 25 серпня десятки безпілотників атакували територію окупованого Криму.

Також відомо, що близько першої години ночі закривали повітряний простір над аеропортами Внуково та Домодєдово у Москві. На ранок їхня робота відновилася.

Варто зазначити, що аеродром "Шайковка" розташований поряд із селищем з аналогічною назвою за 220 км від кордону з Україною. Там росіяни базують 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк і саме звідти регулярно злітають надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. Ці літаки оснащені ракетами типу Х-22, якими росіяни атакують Україну.

Як повідомляв "Телеграф", попередня атака на "Шайковку" відбулася 23 серпня, тоді сили ППО нібито збили два літальні апарати. Крім того, безпілотники вдарили по цьому аеродрому 21 серпня. У ГУР МО України розповіли, що було пошкоджено щонайменше один ворожий літак. Самі ж росіяни заявили, що суттєвих збитків аеродрому завдано не було, а постраждав літак, який нібито не використовується.