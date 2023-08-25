Яка за рахунком? У путіна озвучили нову ціль "спецоперації" в Україні

За словами спікера кремля, росіяни не збираються зупинятися

У росії продовжують вигадувати нові приводи для того, щоб вести криваву війну проти українського народу. Якщо раніше у керівництві рф причиною початку війни називали міфічні "денацифікацію" і "демілітаризацію", то тепер там заговорили про щось нове.

Як заявив під час спілкування з журналістами спікер кремля дмитро пєсков, зараз так звана "спеціальна військова операція" проводиться для того, щоб унеможливити терористичну загрозу з боку Києва. Його слова наводять росЗМІ.

"СВО" проводиться для виключення таких терористичних проявів, як атаки дронів", — сказав він.

Він запевнив, що так звана "СВО" і далі продовжуватиметься.

Цікаво, що у травні пєсков озвучував іншу причину продовжувати криваву війну. Тоді він сказав, що СВО проводиться для того, щоб припинилися обстріли території росії. До речі, українські військові неодноразово говорили про те, що не завдають ударів по рф, оскільки не зазіхають на чужі території.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пєсков виступав проти того, щоб війну в Україні було заморожено.