Рано радіти: чому ліквідацію пригожина не можна вважати повною перемогою шойгу

На керівництво Міноборони рф путін спише поразку у війні.

З огляду на дедалі очевидніший програш росії, почались розбірки між путінською елітою. Наприклад, публічний конфлікт пригожина з шойгу, який закінчився ліквідацією ватажка ПВК "Вагнер".

Чи можна вважати усунення "кухаря путіна" остаточною перемогою Міноборони рф, "Телеграф" дізнавався у ветерана зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Василя Богдана.

Смерть пригожина свідчить про зростання впливу блоку шойгу-герасимова та їхніх союзників, зауважує Василь Богдан. Проте, на думку експерта, переможцям не варто розслаблятись, оскільки вони можуть стати наступною жертвою лідера кремля.

"Адже на когось треба списувати усі прорахунки, зокрема, все більш очевидний програш агресора у російсько-українській війні", — аргументує експерт.

Без сумніву, підкреслює Василь Богдан, майбутні президентські вибори в росії відіграють ключову роль для путіна.

"Давайте згадаємо, що до влади він прийшов на вибухах у Волгодонську, москві, другій Чеченській кампанії. Зараз, схоже, використовується і використовуватиметься схожа методологія, — вважає генерал. — Так звана "спеціальна військова операція" була спрямована на зміцнення путінського режиму. На тлі зубожіння російського населення, втрати авторитету, елементів рецесії економіки знижували підтримку путінського режиму – треба було "струсити" російське суспільство. Дати йому зрозуміти, що путін – єдиний, що саме він потрібний росії.

Тому він вирішив швидко влаштувати війнушку з Україною, підкорити її шляхом бліцкригу, забезпечивши собі стовідсоткове переобрання на пост президента і місце в історії. Не вийшло. Доводиться шукати інших шляхів. У тому числі борючись з праворадикальними ультраелементами в росії. Сподіваючись на повернення авторитету путіна (у тому числі на Заході), а також – задля усунення потенційно небезпечних конкурентів, які можуть закласти основи руйнування путінського режиму", — каже Василь Богдан.

Генерал-лейтенант впевнений, що внутрішня гризня у рф вигідна Україні, але нам треба розраховувати тільки на себе і розвивати наступальні дії задля звільнення всіх своїх територій.

Чи триватиме боротьба між російськими елітами та скільки ще буде жертв, окрім пригожина, читайте у повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "Ветеран зовнішньої розвідки: Зі знищенням пригожина дуелі фаворитів путіна вийшли на новий рівень".

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з бізнес-імперією рф в Африці після ліквідації пригожина.