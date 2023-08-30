Ультиматуми скінчились: чому Захід порушив тему переговорів з росією саме зараз

Захід побачив у страхах росії вікно можливостей, щоб посадити її за стіл переговорів

Останнім часом в західних ЗМІ дуже активно просувається тема "мир за будь-яку ціну". У серпні кількість публікацій такого роду помітно зросла. Такі критичні думки аргументують нібито провальним контрнаступом ЗСУ.

Чи причетна до цього рука російської пропаганди? про це "Телеграф" дізнавався у голови Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлена української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергія Гармаша.

Експерт впевнений, що хвиля "миротворчості", яка накрила світові ЗМІ та західних політиків, не випадкова.

"Думаю, вона була спровокована росією, яка бачить реальну загрозу блокування сухопутного коридору в Крим (він вже прострілюється ЗСУ). Тому росія через західних експертів, журналістів, політиків, аналітиків (але не лише їх – лукашенко нещодавно знову кричав, що Україна має негайно сісти за стіл переговорів, а то буде гірше; турецький лідер Ердоган знову "качає" тему домовленостей) веде інформаційну кампанію. Щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, оскільки москва ризикує втратити сухопутний коридор. Поки що кремль ще може щось диктувати", – міркує Сергій Гармаш.

За словами Сергія Гармаша, Захід, який уже не вірить у те, що контрнаступ закінчиться виходом на кордони 1991 року, побачив у страхах росії вікно можливостей, щоб посадити її за стіл переговорів на компромісній основі..

"Раніше росія говорила ультиматумами, не була готова йти на компроміси. Зараз Заходу здається, що москва може піти на якісь поступки. Тому він підтримав цю інспіровану рф інформаційну кампанію", — підкреслює Гармаш.

Експерт вказує, що Україна демонструє свою позицію. Так, 23 серпня Верховна Рада прийняла рішення, згідно з яким виключені будь-які територіальні уступки в обмін на мир. Сергій Гармаш акцентує увагу на тому, що це думка не лише окремих осіб, але й всього керівництва України, яке цим кроком захистило себе від тиску з боку Заходу.

"Відповідно Україна висловлюватиме (що вона періодично робить, у тому числі вустами Подоляка) незгоду на такі компроміси. І Заходу буде складно не підтримувати Київ у такому рішенні. Адже припинення підтримки України означатиме поразку Заходу", – упевнений експерт

Сергій Гармаш очікує на посилення інформаційної, політичної та дипломатичної боротьби. Додатковий вплив на цю ситуацію, як він вважає, чинить виборча кампанія у Сполучених Штатах, яка, ймовірно, є ключовим чинником для Заходу.

"Там, звичайно, хочуть мир за всяку ціну. І росія на це розраховує. Але все залежатиме від позиції України, нашої внутрішньополітичної ситуації та ситуації на полі бою", – констатує експерт

Навіщо просувають "заморожування" конфлікту і кому це вигідно, читайте у повному матеріалі "Телеграфу": "Переговори з росією: чому на Заході та в Україні дмуть у кремлівську дуду"

Раніше "Телеграф" пояснював, чому Україна не може допустити "поганого миру" з рф.