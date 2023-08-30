Чи знижує Захід підтримку України? Експерт вдарив фактами

Поки ЗМІ натякають на переговори, в Україні з'являється нова техніка НАТО

Швидкість, з якою в західних ЗМІ виходять матеріали про необхідність "заморозки" конфлікту, наводять на думку, що йде цілеспрямована компанія з просування цієї ідеї.

Чи правда захід планує "злити" Україну і про що свідчать факти? Журналісти "Телеграфу" з'ясували в ексголови Луганської ВДА (2015-2016 роки) Георгія Туки.

Політик вважає, що тема "заморожування" війни інспірується штучно.

"Мені дивно, неприємно, що деякі чинні українські політики, той самий міністр закордонних справ Кулеба, дозволяють собі висловлювати сумніви щодо того, що нас продовжать підтримувати. Не встиг він ляпнути, що на нас чекає важка в дипломатичному плані осінь, як нам дали схвалення на отримання довгоочікуваних винищувачів F-16. І виникає логічне питання – у чию дуду дмуть ті, хто робить подібні заяви? Явно – не в українську", — зазначає експерт.

Георгій Тука, коментуючи зростання кількості публікацій в західних ЗМІ на тему потреби в переговорах або "заморожуванні" конфлікту, дійшов таких висновків:

Такі публікації не мають системного характеру. Це не позиція офіційних осіб (того ж Білого дому – у випадку зі США). Публікацій такого плану стає більше на тлі передвиборчої кампанії, що починається, яка в Штатах традиційно стартує більш ніж за рік до власне виборів, намічених на листопад-2024.

Експерт зауважує, що тема припинення підтримки України — головна теза трампістів. Але о реальному зменшені підтримки Заходу нічого не свідчить.

"Зрозуміло, що питання підтримки України активно розігруватиметься насамперед із боку затятих трампістів. Вони частіше педалюватимуть цю тему. І дивно, що їхні тези підхоплюють в Україні, – зазначає експерт.

Тих, хто говорить про нібито зниження підтримки нашої країни з боку Заходу, слід бити фактами. А факти такі, що в нашому небі невдовзі з’явиться натовська авіація. Підтримка наростає – і за кількісними, і за якісними показниками. Так, звичайно, не такими темпами, як нам хотілося б. Але йде. І зростає. І це – факт", — констатує Георгій Тука.

Яке відношення до хвилі "миролюбності" західних ЗМІ має рука російської пропаганди, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Переговори з росією: чому на Заході та в Україні дмуть у кремлівську дуду"

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто домовлятись із кремлем.