"Дрони долітають": у ЗСУ оцінили ефективність російської ППО

Чому дрони пролітають повз російську ППО

Росіяни мають на своєму озброєнні величезну кількість систем ППО, проте це не заважає дронам долітати до Москви.

Як розповів в інтерв’ю "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, не в останню чергу на результативність протиповітряної оборони країни-агресора впливає її розмір.

За його словами, росія має величезну кількість систем ППО, включаючи й новітні розробки починаючи від "Панциря" і закінчуючи С-400.

"Але й росія величезна, та сама москва теж велика по території, то й прилітає щось туди. Не знаю, хто їх там запускає ті дрони, але долітає, і бачимо в Криму скільки засобів ППО", — зазначив Ігнат.

Щодо Кримського півострова, то там теж було розміщено велику кількість систем, які, проте, від прильотів не рятують. Загалом, говорячи про ефективність російської ППО Ігнат зазначив, що унікальною вона не є.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 30 серпня росія зазнала масованого удару безпілотників. Основний удар було завдано по Пскову, де на місцевому аеродромі було пошкоджено чотири літаки, а ще два повністю знищено.