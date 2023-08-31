Як виглядає аеродром у Пскові після нальоту дронів: перші супутникові фото наслідків

В аеропорту можна побачити пожежні машини

З’явилися перші супутникові знімки результатів атаки безпілотників на аеропорт у Пскові в ніч проти 30 серпня. На них видно пошкодження двох літаків типу Іл-76.

Супутникові знімки від Planet Labs опублікували "Схеми". Їх проаналізував авіаексперт Анатолій Храпчинський, який підтвердив пошкодження літаків.

Аеропорт Пскова 30 серпня, два літаки пошкоджено

"На супутниковому знімку ми бачимо, що пошкоджена поверхня біля крил, швидше за все, дронами намагалися поцілити в паливні баки, які знаходяться в тій частині літака. Але і це все одно виведення літака на капітальний ремонт, який займе не менше 2-3 місяців", — пояснив він.

Аеропорт Пскова 30 серпня, видно пожежні авто

Поряд з одним із літаків помітні два червоні автомобілі. Вони подібні до пожежних, які могли прибути на аеродром для гасіння займання.

Аеропорт Пскова 30 серпня, можливе місце пошкодження літака

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох російських Іл-76 у Пскові. Ще кілька бортів зазнали пошкоджень.

"Знищено 4 одиниці – це означає, що ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їх техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць", – зазначив Юсов.

На знімках видно лише два пошкоджені літаки, оскільки інші постраждалі Іл-76 могли перебувати на іншій частині аеропорту. Її не видно через хмарність.

Як повідомляв "Телеграф", оскільки Псков розташований приблизно за 700 км від кордону України, в Росії пішли розмови, нібито дрони були запущені з території Естонії. У відповідь на це в Естонії похвалили роботу ЗСУ.